Bloomberg узнал о разработке НАТО «плана победы» над Россией с использованием ИИ

Командование НАТО разрабатывает стратегию быстрого разгрома России в случае ее нападения на восточный фланг альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как беспилотники и ИИ, сообщил Bloomberg, изучивший несекретную часть документа.
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