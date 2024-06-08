Выступая на ПМЭФ Президент Владимир Путин поставил ряд конкретных задач, которые Государственной Думе совместно с Правительством предстоит решить в ближайшее время: 👇👇👇.
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Выступая на ПМЭФ Президент Владимир Путин поставил ряд конкретных задач, которые Государственной Думе совместно с Правительством предстоит решить в ближайшее время: 👇👇👇.