Уникальные элементы зданий Электрозавода сохранят при обновлении комплекса

Этим займется девелоперская группа «Эталон»Девелоперская группа «Эталон» намерена сохранить аутентичные элементы построек бывшего Электрозавода в ходе реализации проекта ревитализации промышленной площадки.
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