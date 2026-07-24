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Daily Storm

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Уникальные элементы зданий Электрозавода сохранят при обновлении комплекса

Уникальные элементы зданий Электрозавода сохранят при обновлении комплекса

Этим займется девелоперская группа «Эталон»Девелоперская группа «Эталон» намерена сохранить аутентичные элементы построек бывшего Электрозавода в ходе реализации проекта ревитализации промышленной площадки.

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