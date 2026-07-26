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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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59-летний Миура забил впервые за 4 года – «Иваки Фурукаве» в Кубке Императора

Кадзуйоси Миура  забил свой первый гол в официальных матчах почти за четыре года. Ранее «Фукусима Юнайтед», выступающая в третьей по силе лиге Японии , объявила о продлении аренды 59-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Йокогаме».

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