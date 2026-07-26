59-летний Миура забил впервые за 4 года – «Иваки Фурукаве» в Кубке Императора

Кадзуйоси Миура забил свой первый гол в официальных матчах почти за четыре года. Ранее «Фукусима Юнайтед», выступающая в третьей по силе лиге Японии , объявила о продлении аренды 59-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Йокогаме».