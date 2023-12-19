ТАСС: в РФ разрабатывают систему с ИИ для управления группой дронов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала способ управления группой беспилотников одним летчиком-оператором самолета с помощью сервера-агрегатора с технологией искусственного интеллекта.
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