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Царьград

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Стефанчук выразил обеспокоенность из-за сделки по дизтопливу между США и Россией

Стефанчук выразил обеспокоенность из-за сделки по дизтопливу между США и Россией

Между Москвой и Вашингтоном достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива. Этот шаг вызвал серьезную озабоченность в Киеве, о чем сообщил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

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