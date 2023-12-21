Такие вкусные, питательные и полезные.

Насекомые.Николай попугаев, технолог отдела перспективных технологий и качества ГК “Союзоптторг” считает, что использование насекомых в пищу может решить не только вопрос нехватки продовольствия на планете, но и ряд экологических проблем.
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