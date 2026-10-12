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Европейские армии испытывают нехватку личного состава – генерал Гринкевич

Европейские армии испытывают нехватку личного состава – генерал Гринкевич

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что армии стран Европейского союза имеют проблемы с недостаточной численностью личного состава.

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