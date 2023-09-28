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Стоит ли переживать из-за возвращения американского ядерного оружия в Великобританию?

Стоит ли переживать из-за возвращения американского ядерного оружия в Великобританию?

Соединенные Штаты могут вновь разместить в Великобритании свое тактическое ядерное оружие (ЯО). Речь идет о бомбах семейства B61 (скорее всего, управляемой модификации B61-12, недавно запущенной в серийное производство).

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