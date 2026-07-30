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Неординарные газовые новости

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Армения не отказывается от российского газа

Армения не отказывается от российского газа

Российский газ остается основой энергетики Армении В последние дни в информационном пространстве активно обсуждались предположения о том, что Армения якобы готовится отказаться от российского газа в пользу поставок из Ирана.

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