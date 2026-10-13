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Аргументы и Факты

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Летевший в Дублин рейс Ryanair из Рима подал сигнал бедствия в воздухе

Летевший в Дублин рейс Ryanair из Рима подал сигнал бедствия в воздухе

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс FR5569 из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия. Борт передал аварийный код Squawk 7700.

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