Летевший в Дублин рейс Ryanair из Рима подал сигнал бедствия в воздухе

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс FR5569 из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия. Борт передал аварийный код Squawk 7700.
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