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Кузяев: «Рановато мне возвращаться в Россию. Одного года в Европе мне недостаточно, надо еще попытаться здесь»

Кузяев: «Рановато мне возвращаться в Россию. Одного года в Европе мне недостаточно, надо еще попытаться здесь»

Российский футболист Далер Кузяев, который в настоящее время играет за французский «Гавр», заявил, что ему рановато возвращаться в Россию.

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