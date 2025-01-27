Кузяев: «Рановато мне возвращаться в Россию. Одного года в Европе мне недостаточно, надо еще попытаться здесь»

Российский футболист Далер Кузяев, который в настоящее время играет за французский «Гавр», заявил, что ему рановато возвращаться в Россию.
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