ВСУ пытаются атаковать юг России: тревога объявлена в Геленджике и Анапе Сообщается об угрозе атаки БПЛА в южных регионах России — тревога объявл.
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ВСУ пытаются атаковать юг России: тревога объявлена в Геленджике и Анапе Сообщается об угрозе атаки БПЛА в южных регионах России — тревога объявл.
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