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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков − об отношениях с Павловичем: «Он не то чтобы друг. Не обидело, что Сергей не отказался от боя»

Напомним, что поединок Александра Волкова и Сергея Павловича пройдет 22 июня в Саудовской Аравии – Вы признавались, что бой с Павловичем «не вдохновляет».

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