Компания представила модули на 256 ГБ, стойку с общей памятью и вычисления рядом с ней — технологии рассчитаны на снижение затрат при работе с большими языковыми моделями Южнокорейский производитель памяти SK hynix сообщил 16 октября, что показал на конференции OCP Global Summit в Сан-Хосе технологии «память-центричных» серверов.
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