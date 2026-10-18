Компания представила модули на 256 ГБ, стойку с общей памятью и вычисления рядом с ней — технологии рассчитаны на снижение затрат при работе с большими языковыми моделями Южнокорейский производитель памяти SK hynix сообщил 16 октября, что показал на конференции OCP Global Summit в Сан-Хосе технологии «память-центричных» серверов.