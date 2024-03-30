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В Сбере предложили создать климатический совет стран СНГ

В Сбере предложили создать климатический совет стран СНГ

На международном уровне вопросы климатической и экологической повестки должны обсуждаться при обязательном участии стран СНГ, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках XV международного экономического форума государств-участников СНГ.

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