В Сбере предложили создать климатический совет стран СНГ

На международном уровне вопросы климатической и экологической повестки должны обсуждаться при обязательном участии стран СНГ, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках XV международного экономического форума государств-участников СНГ.
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