Оператор БпЛА Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ за 1,5 года участия в СВО сбил в воздушных боях 73 квадрокоптера ВСУ

Для успешного проведения воздушных таранов Рязанские десантники создали специальное устройство, которое прикрепляется к квадрокоптеру и во время воздушного боя позволяет сбивать вражеский беспилотник, сохраняя при этом свой БпЛА и благополучно возвратить его на базу.