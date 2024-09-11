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Царьград

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Стоматолог из Подмосковья призвала не удалять зубы мудрости без причины

Стоматолог из Подмосковья призвала не удалять зубы мудрости без причины

Удалять «восьмёрки» стоит только при дискомфорте и кариесе.В возрасте с 17 до 25 лет у большинства людей прорезаются зубы мудрости.

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