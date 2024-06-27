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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появился новый арт и обложка Dead Rising Deluxe Remaster Сегодня компания Capcom объявила о ...

Появился новый арт и обложка Dead Rising Deluxe Remaster Сегодня компания Capcom объявила о ...

Появился новый арт и обложка Dead Rising Deluxe RemasterСегодня компания Capcom объявила о том, что уже 2 июля состоится мероприятие Next, на котором издатель поделится новыми подробностями некоторых своих игр, в том числе Dead Rising Deluxe Remaster.

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