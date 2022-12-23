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В США внезапно раскрыли план Путина : Так вот почему СВО так затянулось

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия» — Пол Крейг Робертс, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Весной этого года Томас Грэм заявил: “Мы недооценили украинцев и преувеличили силу русских.

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