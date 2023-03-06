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Новая функция защиты от спам-звонков появится в WhatsApp

Новая функция защиты от спам-звонков появится в WhatsApp

Появление новой функции позволит пользователям мессенджера избежать нежелательных вызовов. Как сообщает сайт российской газеты «Коммерсантъ», мессенджер WhatsApp* проводит тестирование новой функции защиты пользователей от звонков спамеров и мошенников.

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