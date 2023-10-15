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Мировое обозрение

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Выборы в Польше. Украинцы напряглись, для РФ и Белоруссии — мало что изменится

Выборы в Польше. Украинцы напряглись, для РФ и Белоруссии — мало что изменится

В воскресенье, 15 октября, в Польше начались выборы в обе палаты парламента — сейм и сенат. Главная интрига голосования заключается в том, удастся ли правым консерваторам из «Права и справедливости» Ярослава Качиньского удержать власть.

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