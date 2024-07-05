«Главное, что боролись с коммунизмом»: на Украине открыто хвалят фашистов

Даже фашистские режимы якобы могут считаться положительными, если боролись против коммунизма. Об этом в интервью бежавшему на Украину иноагенту-телеведущему Евгению Киселеву заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».