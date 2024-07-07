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Батиров об отказе борцов от Олимпиады: «Иностранцам будет проще, потому что соперников станет меньше, но победа есть победа»

«Победы бывают разные. Кто-то может отказаться из-за травмы, кто-то может просто не поехать. Понятное дело, что борцы из России всегда были фаворитами Олимпийских игр, но эти ребята (иностранцы – Sports) тоже много работали.

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