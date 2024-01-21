Хейли усомнилась в психическом здоровье Трампа

Global Look Press/Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos Бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом в президенты Никки Хейли усомнилась в психическом здоровье бывшего американского президента Дональда Трампа.
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