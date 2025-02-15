Директор Гортранса Екатеринбурга арестован по делу о коррупции

15 февраля 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу директора ЕМУП «Гортранс», которого обвиняют в получении крупной взятки15 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу директора ЕМУП «Гортранс», которого обвиняют в получении крупной взятки.
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