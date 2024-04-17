Мужа экс-директора «Новой Голландии» признали террористом после публикации постов о «Крокусе»

Супруга бывшей директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николай Конашенок был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов за серию публикаций постов о теракте в «Крокусе».
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