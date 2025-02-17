Церковный праздник сегодня 17 февраля 2025: что нельзя делать, приметы

Что нельзя делать в праздник Никола Студеный, народные приметы 17.02.2025. Православные праздники по церковному календарю, день памяти благоверного великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского.
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