Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Церковный праздник сегодня 17 февраля 2025: что нельзя делать, приметы

Церковный праздник сегодня 17 февраля 2025: что нельзя делать, приметы

Что нельзя делать в праздник Никола Студеный, народные приметы 17.02.2025. Православные праздники по церковному календарю, день памяти благоверного великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского.

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