В Торгово-промышленной палате России хотят отобрать приватизированное жильё у россиян, потому что они мало за него платят

Глава комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков заявил, что большинство населения страны не способно платить за содержание жилья суммы, требуемые для его нормальной эксплуатации.