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Лоббисты готовят праздник для мигрантов в России

Лоббисты готовят праздник для мигрантов в России

Дмитрий Кот Лоббисты, выступающие за массовый приток иностранцев в Россию, разрабатывают законопроект, который станет настоящим благом для мигрантов.

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