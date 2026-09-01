Минобороны РФ поразило военный объект в Киеве 1 сентября

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе в ночь на 1 сентября по объектам военной промышленности и энергетики в Киеве и Киевской области, включая предприятие по производству комплектующих для ракет "Фламинго".
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