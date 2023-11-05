ООН: Афганистан на 95% сократил объем выращивания опийного мака

Объемы производства в Афганистане опийного мака упали на 95% после введения правительством талибов* соответствующего запрета, сообщает 5 ноября Управление ООН по наркотикам и преступности в своем новом отчете, опубликованном на сайте учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии