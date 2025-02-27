🌲 В Крыму на реализацию экологического нацпроекта выделили 2,2 млрд рублей Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, в регионе построят два водохранилища — Солнечногорское и Мартовское в Алуште и Ялте.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌲 В Крыму на реализацию экологического нацпроекта выделили 2,2 млрд рублей Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, в регионе построят два водохранилища — Солнечногорское и Мартовское в Алуште и Ялте.