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test mazurok

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🌲 В Крыму на реализацию экологического нацпроекта выделили 2,2 млрд рублей Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, в регионе построят два водохранилища — Солнечногорское и Мартовское в Алуште и Ялте.

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