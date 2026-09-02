Нонна Гришаева раскрыла планы о продюсерской карьере сына

Внешность 19-летнего Ильи Нестерова, сына актрисы Нонны Гришаевой, вызывает внимание в Сети. Впереди у юноши академические планы на ВШЭ и опыт в кино.
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