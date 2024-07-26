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Владимир Плющев: «Новый лимит дал сигнал на отъезд российской молодежи. Чернышов выдавлен за океан. Новые «реформы» подставляют лидера страны»

В сезоне-2024/25 лига вернулась к ограничению в пять иностранцев на команду. В прошедшем сезоне можно было заявлять только трех легионеров.

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