Компании ХМАО решили поднять зарплату новым работникам

В Ханты-Мансийском автономном округе компании подняли зарплаты работникам в апреле на 3%. Теперь в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей, по данным сервиса HeadHunter.
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