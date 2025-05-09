Почти 160 нежилых помещений создано в домах по реновации с начала 2025 года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с января 2025 года в рамках программы реновации город уже передал 159 нежилых помещений на первых этажах новостроек .