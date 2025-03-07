Зимбабве делает все возможное для вступления в БРИКС — МИД Зимбабве

Все возможное для вступления в БРИКС делает Республика Зимбабве, заявил министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира 7 марта в интервью национальному телеканалу ZBC по итогам визита в Москву.
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