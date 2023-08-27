АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Замилов
    Не ну почему же маркетологов виноваты русскиеНа модель нет спроса
  • Oltaviro Oltaviro
    Не сможетЧто чистокровный ...
  • Дмитрий Грязев
    В Благовещенске и выгодному клиенту - ТОЖЕ! Езжу без ДТП, каждый год плачу все больше и больше, хоть у меня и стаж, и...25 июля 2023 года...

Когда великий Архимед изобрел винт, он и представить не мог, что через несколько веков его изобретение позволит покорять самое тяжелое бездорожье

Когда великий Архимед изобрел винт, он и представить не мог, что через несколько веков его изобретение позволит покорять самое тяжелое бездорожье

﻿﻿С момента появления автомобиля было создано множество экземпляров колесной и гусеничной техники, обладающей исключительной проходимостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх