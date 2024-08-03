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Бублик о дисквалификации Шаповалова: «ATP, мы снова возвращаемся к полной бессмыслице?»

Бублик о дисквалификации Шаповалова: «ATP, мы снова возвращаемся к полной бессмыслице?»

Канадца сняли с четвертьфинала в Вашингтоне на матчболе соперника за срыв на болельщика. «ATP, мы снова возвращаемся к полной бессмыслице? В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «не так» посмотрели на зрителя, а им при этом разрешается делать и говорить что угодно? :)», – написал Бублик в сторис инстаграма.

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