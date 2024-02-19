FT: оптимизм мировых лидеров касательно войны на Украине сменился неослабевающим унынием

Оптимизм мировых лидеров касательно войны на Украине сменился «неослабевающим унынием». Такой вывод сделали журналисты Financial Times, опираясь на заявления, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности.
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