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Заморозки и ливни: власти Благовещенска вводят режим ЧС из-за аномальной погоды

Заморозки и ливни: власти Благовещенска вводят режим ЧС из-за аномальной погоды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сентября, ФедералПресс. В столице Приамурья вводится режим повышенной готовности. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильные ливни и порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

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