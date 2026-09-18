Заморозки и ливни: власти Благовещенска вводят режим ЧС из-за аномальной погоды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сентября, ФедералПресс. В столице Приамурья вводится режим повышенной готовности. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильные ливни и порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.