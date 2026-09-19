Сомнолог Царева предупредила о риске остановки дыхания у храпящих

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева сообщила News.ru , что людям, страдающим храпом и остановками дыхания во сне, не рекомендуется спать на спине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев потребовал о...
- Почти 300 украинс...
- Захарова усомнила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым