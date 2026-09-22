Сенатор Карасин: Трамп должен ультимативно заставить Киев прекратить удары по РФ

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп «ультимативно» заставит украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по энергетическим объектам РФ.
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