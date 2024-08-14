США снимут ограничения на поставку авиабомб в Саудовскую Аравию ради мира в Газе

Администрация президента США Джо Байдена поставит Саудовской Аравии более 10 000 авиабомб, предварительно сняв все ограничения, ради посредничества Эр-Рияда в мирных переговорах между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС по прекращению огня в Газе.
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