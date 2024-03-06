В Узловой 19-летний парень украл у посетительницы кафе сумку с деньгами и золотом

Ранее судимый 19-летний житель Узловой Тульской области может снова отправиться в колонию после кражи у посетительницы кафе сумку с деньгами и золотом, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
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