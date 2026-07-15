Сийярто покинул пост депутата национального парламента Венгрии

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто сложил полномочия депутата национального парламента в связи с тем, что получил предложение начать работу на высокой должности в китайской автомобильной компании BYD.
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