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Аргументы и Факты

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Сийярто покинул пост депутата национального парламента Венгрии

Сийярто покинул пост депутата национального парламента Венгрии

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто сложил полномочия депутата национального парламента в связи с тем, что получил предложение начать работу на высокой должности в китайской автомобильной компании BYD.

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