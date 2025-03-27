Баку и Ереван не хотят жить в мире без России

Алиев и Пашинян собираются приехать на 9 мая в Москву с совместным подарком Станислав Тарасов На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) (Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС) После того, как 13 марта Армения и Азербайджан отрапортовали о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора, предусматривающего вывод третьих сил с приграничных участков и взаимный отказ от исков в международных судах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны «готовы начать обсуждения по датам и месту подписания документа».