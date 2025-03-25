Постпред РФ назвал невозможной передачу ЗАЭС другим странам

РИА Новости Россия ни при каких условиях не передаст контроль над Запорожской атомной электростанции (АЭС) какой-либо стране, в том числе и Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.
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