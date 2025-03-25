РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Данилов
    И эти животные собрались воевать против России!!!! Да они пачками на подступах к России начнут дохнуть!!!Delfi: потерявшие...
  • Часовщик
    Когда она уже с криком Русские идут,сиганёт из окна?А похоже всё к этому и идёт,русофобия зашкаливает.Фон дер Ляйен сра...
  • Сeргей Чижов
    Может они пропали на Донбассе?Delfi: потерявшие...

Постпред РФ назвал невозможной передачу ЗАЭС другим странам

Постпред РФ назвал невозможной передачу ЗАЭС другим странам

РИА Новости Россия ни при каких условиях не передаст контроль над Запорожской атомной электростанции (АЭС) какой-либо стране, в том числе и Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх