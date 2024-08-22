День Государственного флага Российской Федерации День Государственного флага РФ — один из самых важных и символических праздников страны, отмечаемый ежегодно 22 августа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
День Государственного флага Российской Федерации День Государственного флага РФ — один из самых важных и символических праздников страны, отмечаемый ежегодно 22 августа.
Свежие комментарии